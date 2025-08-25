Ειρήνη Μουρτζούκου: Ψυχρή και αδυνατισμένη περνά τις ημέρες της στη φυλακή

Με χαμηλό προφίλ, αμίλητη, ψυχρή, απαθής και ελεγχόμενους προαυλισμούς μόνο μέσα στους διαδρόμους της φυλακής, πέρασε τις 44 ημέρες που βρίσκεται μέσα στη φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η 25χρονη που ομολόγησε και προφυλακίστηκε για τις δολοφονίες των μωρών της φίλης της, της αδελφής της και των 2 δικών της, παραμένει στις φυλακές του Κορυδαλλού και μέσα σε αυτό το διάστημα φαίνεται πως έχει αδυνατίσει αρκετά, μιλά ελάχιστα και γράφει μανιωδώς.

Όλο αυτό το διάστημα, τα μοναδικά επισκεπτήρια που είχε η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν από τον δικηγόρο της και τους θείους της: τον αδελφό του πατέρα της και την σύζυγο του που της πήγαν κάποια προσωπικά αντικείμενα και ρούχα.

Όσον αφορά το κελί της, φαίνεται πως το μοιράζεται με άλλες 2 γυναίκες, την Κύπρια μητέρα από την Λάρισα που κατηγορείται πως κακοποιούσε τα παιδιά της και μια άλλη γυναίκα που κατηγορείται ότι βίαζε τα εγγόνια της.

«Δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη»

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε πως η κατηγορούμενη τις πρώτες ημέρες που βρέθηκε στις φυλακές είχε κάποια μικρά επεισόδια, όμως όπως επεσήμανε τώρα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

Στην συνέχεια τόνισε ότι «πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη» και εξέφρασε την εκτίμηση του πώς στο επόμενο διάστημα θα σημειωθούν εξελίξεις.

«Η πεποίθηση μου είναι ότι δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη για τις υποθέσεις αυτές», συμπλήρωσε.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, η 25χρονη θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

«Η Ειρήνη έχει πει στην απολογία της ότι στη μείζονα υπόθεση καταλυτικό ρόλο έχει παίξει ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναγιωτάκη», κατέληξε ο δικηγόρος.

«Έτσι σκότωσα τα παιδιά»

Η 25χρονης συνεχίζει και υποστηρίζει πως σκότωσε τα 3 παιδιά (δεν έχει ομολογήσει και δεν έχει αποδειχθεί πως σκότωσε τον μικρό Παναγιωτάκη) λόγω της κακής σχέσης που είχε με την μητέρα της.

«Κάθε φορά θόλωνα… Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά ήταν λες και δεν σκεφτόμουν τίποτε εκείνες τις στιγμές. Ένιωθα να τρελαίνεται το μυαλό μου», ανέφερε.

«Όταν πέθανε η αδελφή μου Ζωή Ηλιάνα, κανείς δεν σκεφτόταν τι περνούσα εγώ», είχε πει η 25χρονη περιγράφοντας στην συνέχεια πως την δολοφόνησε. «Θυμάμαι ότι πήγα στο δωμάτιο της, αυτή ήταν στο πάτωμα και εγώ ήμουν από πάνω της. Δεν κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι πέθανε να φανταστείτε».

Εφτά χρόνια αργότερα ενήλικη πια θα διέπραττε μια ακόμη βρεφοκτονία.

«Για το παιδί της Κατερίνας, σας λέω ότι περνούσε ήδη πολλά από τον πατέρα του, που τώρα είναι στη φυλακή για παιδεραστία. Στο παιδί αυτό δεν ξέρω τι έπαθα και του έκανα κακό. Σαν να σβήνουν όλα, λες και το μυαλό μου δεν θέλει να θυμηθεί τι έγινε».

Το σκότωσα κατά λάθος είναι η εξήγηση που έδωσε για την 3η κατά σειρά δολοφονία που διέπραξε 16 μήνες μετά. Θύμα αυτή τη φορά το ίδιο της το παιδί.

«Την Ιωάννα ζωή, σας λέω ότι το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Ξύπνησα και το είχα πλακώσει στον ύπνο μου. Μόλις το συνειδητοποίησα προσπαθούσα, με το μυαλό μου, να το συνεφέρω».

Έναν χρόνο μετά, σκότωσε και τη δεύτερη κόρη της –αυτή τη φορά- μέσα στο νοσοκομείο.

«Ήμασταν στο νοσοκομείο και μάλιστα δεν ήμουν καν μόνη μου στο δωμάτιο. Πριν γίνει το κακό, ήμουν πραγματικά έξαλλη και απελπισμένη. Είχα μαλώσει με τη μάνα μου στην οποία ζητούσα να έρθει να με βοηθήσει κι αυτή μου ζητούσε να βρω να της στείλω λεφτά. Κοιτάξτε που έφτασα. Να κάνω κακό στα ίδια μου τα παιδιά, στην αδελφή μου και σε άλλο ένα αθώο μωράκι. Και αφού τα λέμε όλα σήμερα και πραγματικά νιώθω ότι λυτρώνομαι, σας λέω ότι τον Παναγιωτάκη δεν τον πείραξα ποτέ».

