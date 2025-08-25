Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα επιστολή της οικογένειάς του - «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»

Με νέα επιστολή στα ΜΜΕ, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκαθαρίζει πως η αδερφή του, Βάσω δεν εμπλέκεται στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Αποτελεί ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει», γράφουν χαρακτηριστικά τα μέλη της οικογενείας του τραγουδιστή.

Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη:



Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.



Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.



Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.



Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.

