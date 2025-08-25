Χανιά: Νέα αναβολή για τους τρεις με τα 7 κιλά χασίς

Στην προσπάθεια σύλληψης του ενός κατηγορούμενου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών πόρτας



Νέα αναβολή φαίνεται ότι πήραν οι τρεις άντρες με τα 7 κιλά χασίς που συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στα Χανιά στην οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, o 49χρονος, 60χρονος και ο 68χρονος φέρουν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και ήταν προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα. Ωστόσο έλαβαν νέα αναβολή και αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του Ανακριτή αύριο το πρωί.

Την ίδια ώρα σε βάρος του 68χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Το χρονικό της σύλληψης

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη, όταν αστυνομικοί, έπειτα από στοιχεία που είχαν σε βάρος τους, έκαναν «ντου» στα σπίτια και στους γύρω χώρους των τριών ανδρών – 49, 60 και 68 ετών – σε περιοχή των Χανίων όπου βρήκαν και κατάσχεσαν μεγάλη ποσότητα χασίς, δενδρύλλια και μια καραμπίνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Τι βρήκαν οι αρχές:

Κατά τη διάρκειά της βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και -135- γραμμάρια κάνναβης

16 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων

Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα

Έξι φυσίγγια

Έντεκα συσκευές εντοπισμού

Τρία TABLET

Ένα DRONE

Οκτώ κάμερες παρακολούθησης

Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Ένας πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Τρία μαχαίρια.

Μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Δυο πολεμικοί όλμοι

Μια ζυγαριά ακριβείας

Δεκαεπτά συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακόσιων πέντε ευρώ (7.605)

Οκτώ οχήματα

Πηγή: newsbomb.gr