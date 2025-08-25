Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας

Στο Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, το μεσημέρι της Τετάρτης, θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Τι αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 79 ετών.Η εξόδιος ακολουθία του δημοσιογράφου θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης και η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, έγραψε: «Τετάρτη 27/8 στις 12:00, Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Και επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN), IBAN: GR4202602150000400100392909, TPAΠEZA Eurobank, ΔIKAIOYXOΣ: TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN Ηθοποιών».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα εξέδωσε και η ΕΣΗΕΑ αναφέροντας:

«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC»,τον «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα καθώς εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται την αγαπημένη του σύζυγο Βασιλική, τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, τους φίλους και τους οικείους του».

