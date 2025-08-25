Νέα σφαγή στη Γάζα: Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ – Νεκρός δημοσιογράφος του Reuters

Ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε το πάνω μέρος του νοσοκομείου Νάσερ, όπου στεκόταν δημοσιογράφοι και κάλυπταν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της φονικής επίθεσης:

Soccorritori ammazzati in diretta televisiva da Israele, mentre estraevano cadaveri e feriti tra le rovine dell'ospedale #Nasser a #Gaza. Morti anche due giornalisti ed un fotografo della #Reuters. Israele è la metastasi dell'umanità. pic.twitter.com/ct1IKLReBc — Gimmoriso' 🇵🇸 (@fawollo13) August 25, 2025

Video shows the moment Israeli strikes hit Nasser Hospital in Gaza, killing at least 15 people, including three journalists, one of whom worked for Reuters, Palestinian health officials say. pic.twitter.com/NKkud8piDj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2025

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε και άλλοι επτά διασώστες τραυματίστηκαν, ενώ προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς από την πρώτη επίθεση.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

An Israeli suicide drone targeted the “Al-Yassin” building inside the Nasser Medical Complex in Khan Younis, killing journalist Hossam Al-Masri along with another civilian.



Hossam is a cameraman for Reuters.



According to local sources, as rescue teams worked to recover the… pic.twitter.com/IemXRrJolZ — Hind Khoudary (@Hind_Gaza) August 25, 2025

Από την πλευρά του το Al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφότου πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

🚨BREAKING: Journalists killed today by Israel in a horrific massacre in Gaza:

•Hossam El-Masry, Reuters

•Mohamed Salama, Al Jazeera

•Mariam Abu Daqqa, Independent Arabic & AP

•Moaz Abu Taha, NBC pic.twitter.com/QtkN0fI64E — Gaza Notifications (@gazanotice) August 25, 2025

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ανταποκρίθηκαν ακόμα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν τις αναφορές για τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.

