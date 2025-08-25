Νέα σφαγή στη Γάζα: Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ – Νεκρός δημοσιογράφος του Reuters

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε το πάνω μέρος του νοσοκομείου Νάσερ, όπου στεκόταν δημοσιογράφοι και κάλυπταν τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της φονικής επίθεσης:
Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε και άλλοι επτά διασώστες τραυματίστηκαν, ενώ προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς από την πρώτη επίθεση.
Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.
Από την πλευρά του το Al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφότου πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.
Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.
Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ανταποκρίθηκαν ακόμα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν τις αναφορές για τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.
