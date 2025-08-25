24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει, πως το εν λόγω νομοσχέδιο οδηγεί στην «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης» και ζητά την άμεση απόσυρσή του.
Στην Αθήνα, καλεί τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα από όλο το Λεκανοπέδιο, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος.
Στην απεργιακή κινητοποίηση θα λάβουν μέρος και ομοσπονδίες-μέλη της ΑΔΕΔΥ από κρίσιμους κλάδους, όπως η υγεία (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), η παιδεία (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
