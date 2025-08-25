24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, προχωρά η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο εισάγεται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει, πως το εν λόγω νομοσχέδιο οδηγεί στην «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης» και ζητά την άμεση απόσυρσή του.

Στην Αθήνα, καλεί τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα από όλο το Λεκανοπέδιο, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος.

Στην απεργιακή κινητοποίηση θα λάβουν μέρος και ομοσπονδίες-μέλη της ΑΔΕΔΥ από κρίσιμους κλάδους, όπως η υγεία (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), η παιδεία (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

