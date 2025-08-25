Άδωνις Γεωργιάδης: Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση για τα μέτρα της ΔΕΘ

«Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι΄ αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης με φόντο τα σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι αυτά που θα ανακοινωθούν. (…) Η Ελλάδα ξεπληρώνει γρηγορότερα τα επιτόκια, ξεπληρώνει το χρέος της. Δεν υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, γιατί εμείς μειώσαμε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε. Αυτή είναι η διαφορά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Ο ίδιος στάθηκε και στις ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας και παραδέχθηκε ότι είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!».

«Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές , περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως οι αναμονές για τα χειρουργεία φέτος έχουν πέσει σχεδόν 70% σε σχέση με το παρελθόν.

Πηγή: newsbomb.gr