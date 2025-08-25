Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, και η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, έχει ξεκινήσει.

Τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση στο λιμάνι Πειραιά λόγω επιστροφής των εκδρομέων από τα νησιά. Γεμάτα πλοία και χιλιάδες ταξιδιώτες, καταφτάνουν στο λιμάνι από το πρωί, ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση της ομαλής αποβίβασης και την αποφυγή συνωστισμού, ενώ η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι διεξάγεται με αυξημένη προσοχή.

Συγκεκριμένα, στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν χθες, Κυριακή (24/08) 50.000 ταξιδιώτες, στη Ραφήνα 11.000 και στο Λαύριο 5.500 εκδρομείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, χθες επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα, ενώ από την Αθηνών–Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000. Την ίδια στιγμή, όμως καταγράφηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων και από τις δύο εθνικές οδούς, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το MEGA.

Η Τροχαία βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία τόσο εδώ στα διόδια όσο και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά καθώς τα πλοία φτάνουν γεμάτα από εκδρομείς που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

Πηγή: ethnos.gr

