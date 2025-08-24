MENU
Ταλαιπωρία για επιβάτες της Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στα Καλάβρυτα

Ταλαιπωρία για 38 επιβάτες της Hellenic Train, καθώς η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος..

Τρένο της Hellenic Train, με 38 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο 1336 Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά. 

Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος. Στο σημείο μετέβη εφεδρικός συρμός όπου μεταβιβάστηκαν οι επιβάτες για επιστρέψουν στο Διακοπτό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό– Καλάβρυτα.

