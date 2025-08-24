Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων - Μποτιλιάρισμα από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο στην Εθνική

Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σήμερα και η επιστροφή της πλειονότητας των εκδρομέων έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου.





Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες με τα πρώτα δείγματα να εμφανίζονται στην Ολυμπία Οδό. Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όχι μεγάλης κλίμακας μέχρι στιγμής. Κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.







Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν σε ένα μεγάλο βαθμό.



Πηγή: protothema.gr