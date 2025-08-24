Κυριάκος Μητσοτάκης: Φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου (pics)

Ο Φρίντεν ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με την σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».







Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Λικ Φρίντεν και πρόσθεσε: «Ηταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».



Δείτε:







Πηγή: protothema.gr