Απαγόρευση απόπλου για το Blue Star Μύκονος από το λιμάνι του Πειραιά

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής (24/8) στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του «Blue Star Μύκονος».

Το επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο παρουσίασε τεχνική βλάβη και παραμένει μέχρι αυτή την ώρα δεμένο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί το ταξίδι του προς τα νησιά των Κυκλάδων και του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων. Αμέσως δόθηκε εντολή να ανασταλεί η αναχώρηση, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ότι η λειτουργία του πλοίου είναι ασφαλής.

Στο πλοίο αυτή τη στιγμή βρίσκονται 665 επιβάτες, καθώς και 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο. Όλοι παραμένουν εντός του πλοίου, περιμένοντας το «πράσινο φως» για να συνεχιστεί το ταξίδι τους.

Το δρομολόγιο του «Blue Star Μύκονος» είχε προορισμό τη Σύρο, τη Μύκονο, τον Εύδηλο και το Καρλόβασι, ωστόσο θα εκτελεστεί με καθυστέρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής χρόνος αναχώρησης.