Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος κατηγορούμενος για οκτώ διακεκριμένες κλοπές

Συνελήφθη ένας 26χρονος στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για οκτώ διακεκριμένες κλοπές στο Ηράκλειο.

Από την έρευνα και την προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 26χρονος από 23/7 μέχρι και 22/8 είχε διαπράξει 8 κλοπές από ξενοδοχεία και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα αφαίρεσε δύο ηλεκτρικά ποδήλατα, δύο ηλεκτρικά πατίνια, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop), tablet, κινητό τηλέφωνο και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ περίπου, ενώ με αφαιρεθείσα τραπεζική κάρτα πραγματοποίησε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στις 22 Αυγούστου οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 26χρονος να κινείται με ένα εκ των αφαιρεθέντων ηλεκτρικών πατινιών και αφού ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη. Το ηλεκτρικό πατίνι αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

