Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: «Έφυγε» η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Ντέμης Νικολαΐδης, αφού η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε το Σάββατο (23/8) από τη ζωή, μετά από έναν γενναίο και σκληρό αγώνα με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον βετεράνο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η ίδια τον Φεβρουάριο του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου είχε δημοσιοποιήσει τον αγώνα που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει σε story της.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν 41 ετών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο κι εργαζόταν σε μεγάλο brand ένδυδης. Αλλά είχε κάνει ένα πέρασμα από την ιδιωτική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά Καληνύχτα Μαμά στον ΑΝΤ1.