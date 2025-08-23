Βίντεο από «θερμό» επεισόδιο σε πτήση για Μύκονο – Επιβάτες αντάλλαξαν ύβρεις και σπρωξιές

Σε «αρένα» μετατράπηκε η καμπίνα αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο για Μύκονο. Η πτήση διαταράχτηκε από επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα σε επιβάτες.

Μία γυναίκα ζήτησε από τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να σταματήσουν να κάνουν φασαρία για να ακολουθήσουν σκηνές που προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην πτήση, κι ενώ το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί με προορισμό τη Μύκονο.

Μετά τις παρατηρήσεις της γυναίκας τα παιδιά την έβρισαν.

Εκείνη πήρε ένα περιοδικό στα χέρια και τους επιτέθηκε.

Στη συνέχεια γονείς και παιδιά ενεπλάκησαν σε καυγά, τόσο με τη συγκεκριμένη επιβάτιδα, όσο και με τον σύζυγό της που καθόταν δίπλα της.

Μάταια, οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τους… θερμόαιμους επιβάτες.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πηγή: newsit.gr