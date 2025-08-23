Τουρκική μαφία: Είχαν συλληφθεί στον Ωρωπό ο πατέρας και ο αδελφός του αρχηγού «Ρέιζ»

Στο στόχαστρο της Αστυνομίας ήταν εδώ και ένα χρόνο οι Τούρκοι μαφιόζοι που συνελήφθησαν σε Ωρωπό και Νέο Βουτζά.

Επικεφαλής θεωρείται ο αποκαλούμενος «Ρέιζ», που ζούσε μέσα στη χλιδή και είχε μάλιστα αιτηθεί να αποκτήσει golden Visa. Η οικογένεια του 29χρονου Τούρκου μαφιόζου που έπεσε στα χέρια του ελληνικού FBI, είχε μάλιστα αποικία στο Συκάμινο Ωρωπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον περασμένο Ιούνιο στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί ο πατέρας του με το ψευδώνυμο «Μάγειρας» και ο αδελφός του, καθώς και τέσσερις ακόμη συνεργοί τους με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 29χρονος «Ρέιζ» και οι συνεργοί του βρίσκονταν στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ από τον Δεκέμβριο του 2024. Από τη φυσική παρακολούθηση προέκυψε, ότι μέλη της συμμορίας επισκέπτονταν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας σάκους με χρήματα, τα οποία, σύμφωνα με πηγή της ΕΥΠ, κατέληγαν στην Τουρκία και την Ισπανία.

Η εγκληματική ομάδα αριθμεί 40 άτομα. Σε βάρος του «Ρέιζ» εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Ο 29χρονος κακοποιός, όπως διαπιστώθηκε, είχε ταξιδέψει μία φορά στην Ισπανία, όπου είχε συναντηθεί με ομοεθνείς του που διακινούσαν όπλα και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε υποβάλει αίτημα για golden Visa, που θα του εξασφάλιζε την διαμονή του στην Ελλάδα και την ελεύθερη μετακίνηση τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έρευνες τον Ιούνιο στο σπίτι του πατέρα του 29χρονου αρχηγού, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ωρωπού είχαν εντοπίσει 303,9 γραμμάρια κατεργασμένα κάνναβης, ακατέργαστη κάνναβη, δύο τρίφτες και 1.215 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ένα τετράδιο με σημειώσεις που βρέθηκε στην νοικιασμένη βίλα στον Ωρωπό, που αναφέρονται κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

