Δύο νεαροί στη Φθιώτιδα κρατούνται για απόπειρα εμπρησμού – Τους είδαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε θάμνους

Σε μία ημέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμούς, δύο νεαροί εθεάθησαν να αδειάζουν ένα μπιτόνι με πετρέλαιο σε βάτα, σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή των Βαρδατών – Κρικέλλου στη Φθιώτιδα.

Με τις καιρικές συνθήκες να είναι επικίνδυνες για πυρκαγιές και στη Φθιώτιδα, οι δύο νεαροί φέρεται να έριξαν πετρέλαιο σε βάτα για να τα ξεράνουν, όπως ισχυρίστηκαν.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (22.08.2024), όταν το θερμόμετρο είχε φτάσει τους 39,8 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έπνεαν νοτιοδυτικοί (λίβας) με ριπές που έφταναν τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr για την περιοχή της Λαμίας.

Τους δύο νεαρούς είδε κάτοικος της περιοχής που έτυχε να περνά από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία.

Πράγματι ξεκίνησαν αναζητήσεις, γνωρίζοντας τον αριθμό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι δύο νεαροί προσήχθησαν και λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, ώστε να αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

