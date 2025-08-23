Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Καλά της έκανα δεν μετανιώνω» είπε ο δολοφόνος -Την σκότωσε, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν

Ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του, είχε κρυφτεί σε οικόπεδο της οδού Ευρυπίδου, στο κέντρο του Βόλου, όπου και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο γυναικοκτόνος εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα στα χόρτα, στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης, περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι του, σε ένα παλιό πάρκινγκ και συνελήφθη από την Αστυνομία που τον εντόπισε σήμερα το απόγευμα, αφού ο ίδιος, για παραπάνω από 24 ώρες από το άγριο έγκλημα, προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει τη σύλληψη.

Δίχως ίχνος μεταμέλειας, ο στυγερός δολοφόνος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς στον Βόλο, οι οποίοι είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και πλέον βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση ενώ έχουν ενημερωθεί τα παιδιά του.

Ο 40χρονος φορούσε διαφορετικά ρούχα από εκείνα της δολοφονίας, τα οποία πιθανότατα βρήκε σε κάδους απορριμμάτων ενώ επάνω του δεν βρέθηκε κινητό τηλέφωνο ούτε μαχαίρι. Ένα κινητό τηλέφωνο μόνο είχε η οικογένεια, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι.

Το βράδυ της Παρασκευής (22/8), η Ασφάλεια είχε μια πληροφορία ότι υπάρχει ένα άτομο που κινείται στην περιοχή και μοιάζει στον καταζητούμενο δολοφόνο αλλά φοράει διαφορετικά ρούχα, γι' αυτό και οι έρευνες σήμερα επικεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές από γείτονα, οι οποίες έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον 40χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές αναφορές δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας, στη διάρκεια της νύχτας ότι έβλεπαν ύποπτο άτομο να κινείται γύρω από τον τόπο του εγκλήματος. Οι δυνάμεις στο σημείο όλο το βράδυ ήταν ισχυρότατες, καθώς όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι ο δράστης επιχειρούσε να επιστρέψει στο διαμέρισμά του.

Στο πόδι ήταν και ολόκληρη η γειτονιά, κοντά στην πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά, περιμένοντας τις εξελίξεις.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, κάτοικος ενημέρωσε το «100»: «Βλέπουμε σε οικόπεδο με χόρτα, κάποιον να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος. Ίσως είναι ο δολοφόνος:».

Τη Δευτέρα η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης

Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του με εργαλείο ψησίματος ενώ τη Δευτέρα (25/8) αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου, ο οποίος παρέμενε άφαντος, καθώς αμέσως μετά την επίθεση εναντίον της 36χρονης τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Το σκοτεινό παρελθόν του 40χρονου γυναικοκτόνου

Στο παρελθόν ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ επιβεβαιώθηκε πως τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση καθώς είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Κατά την εξέταση είχε κριθεί μάλιστα πως χρήζει νοσηλείας.

Το 2013 ο συζυγοκτόνος είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί στη Λάρισα και του είχε επιβληθεί φυλάκιση ενός έτους για ψευδή κατάθεση, ενώ δύο χρόνια μετά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και έξι μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Πέλλα το 2019.

Την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πέρυσι, τον Νοέμβριο του 2024, είχε συλληφθεί στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το χρονικό του φονικού στον Βόλο

Το ζευγάρι άρχισε να καβγαδίζουν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, με τον 40χρονο να τραυματίζει αρχικά τη γυναίκα με εργαλείο ψησίματος. Η 36χρονη προσπάθησε να διαφύγει από το διαμέρισμα, αλλά ο δράστης την κυνήγησε, την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη χτύπησε ξανά. Τότε η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εξώπορτας και ο δράστης, κατά πληροφορίες, βλέποντάς την αιμόφυρτη τράπηκε σε φυγή.

Τρία από τα τέσσερα παιδιά τους ήταν μπροστά στο έγκλημα. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ότι ο 40χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε διώξει από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την επίθεση έγινε κλήση στο 100, περίπου στις 11 το πρωί, πιθανότατα από τη 16χρονη κόρη.

Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, 18 ετών, δεν ήταν παρούσα την ώρα του εγκλήματος και έμαθε για το φονικό όταν επέστρεψε από τη δουλειά της το μεσημέρι.

Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης

Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media, η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, έγραψε πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης.

