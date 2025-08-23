Ασπρόπυργος: «Μου έχουν σπάσει το σαγόνι» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου οι οποίοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από αγνώστους την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή Γκοριτσά το βράδυ της Παρασκευής (22.8.25).

Από την απρόκλητη επίθεση στους τρεις υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου ο οδηγός του απορριμματοφόρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ τραυματίστηκαν και οι δύο συναδέλφοί του.

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι» είπε στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας όταν προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

«Είχαμε σταματήσει και εκείνοι πήραν τον οδηγό και τον χτύπησαν».

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε με έξι άτομα και μέσα σε πέντε λεπτά με βάλανε κάτω και φύγανε. Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι», ανέφερε ο οδηγός του απορριμματοφόρου που νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι τους πλησίασαν σε δρόμο στην περιοχή Γκοριτσά στον Ασπρόπυργο.

Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν το αυτοκίνητό τους μπροστά από το απορριμματοφόρο. Κατέβασαν τους τρεις εργαζόμενους και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν άγρια.

Πηγή: newsit.gr