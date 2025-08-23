Βόλος: Συνελήφθη ο ανήλικος που παρέσυρε με μηχανή 8χρονο και τον εγκατέλειψε – Χειροπέδες στον πατέρα του

Ένας ανήλικος κατηγορείται ότι παρέσυρε με μηχανή έναν 8χρονο στον Βόλο και τον εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025, δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός παρέσυρε το παιδί, το οποίο βρισκόταν πεζό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου. Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (22-08-2025), στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο οποίος κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου, αδίκημα που βαραίνει τους κηδεμόνες όταν οι ανήλικοι εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου.

Πηγή: newsit.gr