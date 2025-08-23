Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος ο οποίος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του ενώ τη Δευτέρα (25/8) αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του έξω από το σπίτι τους στον Βόλο.

Ο δράστης παρέμενε άφαντος, καθώς αμέσως μετά την επίθεση εναντίον της 36χρονης τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ επιβεβαιώθηκε πως τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση καθώς είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Κατά την εξέταση είχε κριθεί μάλιστα πως χρήζει νοσηλείας.

Το 2013 ο συζυγοκτόνος είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί στη Λάρισα και του είχε επιβληθεί φυλάκιση ενός έτους για ψευδή κατάθεση, ενώ δύο χρόνια μετά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και έξι μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Πέλλα το 2019.

Την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πέρυσι, τον Νοέμβριο του 2024, είχε συλληφθεί στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

Το χρονικό του φονικού στον Βόλο

Οι δυο τους άρχισαν να καβγαδίζουν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, με τον 40χρονο να τραυματίζει αρχικά τη γυναίκα με το εργαλείο ψησίματος. Η 36χρονη προσπάθησε να διαφύγει από το διαμέρισμα, αλλά ο δράστης την κυνήγησε, την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη χτύπησε ξανά. Τότε η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εξώπορτας και ο δράστης, κατά πληροφορίες, βλέποντάς την αιμόφυρτη τράπηκε σε φυγή.

Τρία από τα τέσσερα παιδιά τους ήταν μπροστά στο έγκλημα. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ότι ο 40χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε διώξει από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την επίθεση έγινε κλήση στο 100, περίπου στις 11 το πρωί, πιθανότατα από τη 16χρονη κόρη.

Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, 18 ετών, δεν ήταν παρούσα την ώρα του εγκλήματος και έμαθε για το φονικό όταν επέστρεψε από τη δουλειά της το μεσημέρι.

