Φαίη Σκορδά: Τα πρώτα στιγμιότυπα από τις πολυτελείς διακοπές της στο εξωτερικό – Φωτογραφίες

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει τις διακοπές της στο εξωτερικό, όπως αποκάλυψε η ίδια με τις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του Mega, το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου, μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες από το ταξίδι της, πυροδοτώντας το ενδιαφέρον για τον εξωτικό προορισμό στον οποίο βρίσκεται.

Παρόλο που η Φαίη Σκορδά δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, οι φωτογραφίες της δίνουν μια γεύση από την πολυτέλεια και την ηρεμία που βιώνει. Η παρουσιάστρια φαίνεται να χαλαρώνει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή, με τις εικόνες να εστιάζουν σε όμορφα τοπία και απολαυστικά γεύματα.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να βρει τη Φαίη Σκορδά και πάλι στην πρωινή ζώνη του Mega. Η ίδια έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην ομάδα της και τη χαρά της για την επιτυχία της εκπομπής.

«Τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε σεζόν και στο τέλος που έχω αυτό το άγχος και το χτυποκάρδι. Δεν ξέρω γιατί. Τα καταφέραμε! Στην ερώτηση αν πίστευα εγώ ότι θα τα καταφέρουμε, προφανώς πιστεύω στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου», είχε δηλώσει στο φινάλε της εκπομπής, Buongiorno.

Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να γεμίσει τις μπαταρίες της μακριά από τη φασαρία της πόλης. Οι φωτογραφίες της μαρτυρούν μια διάθεση ξεγνοιασιάς και ανανέωσης, καθώς προετοιμάζεται για τις νέες προκλήσεις που την περιμένουν.

Δες τις φωτογραφίες:

Πηγή: govastileto.gr