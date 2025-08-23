Άγρια επίθεση σε 16χρονο στην Καλαμαριά

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 16χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τρεις νεαροί ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, φέρονται να του επιτέθηκαν απρόκλητα, βρίζοντάς τον, χαστουκίζοντας τον και γρονθοκοπώντας τον.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Καλαμαριάς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εκ των τριών ανηλίκων (15 και 17 ετών), ενώ ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία του 16χρονου συνεργού τους.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση.

Η υπόθεση διερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το ανησυχητικό φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων.

Παράλληλα, αναμένονται περαιτέρω ενέργειες από τις δικαστικές και κοινωνικές αρχές.

Πηγή: zougla.gr