Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών.

Σε μήνυμά της η οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Πλήθος κόσμου δίνει το «παρών» στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ανάμεσά τους είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.

Στην εκκλησία βρέθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ παρόντες είναι και ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Παρόντες είναι επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης και ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης.

Ανάμεσα στους βουλευτές της ΝΔ, στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου παρευρίσκονται ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης και ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Αναστάσιος Μπαρτζώκας, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο Μάκης Βορίδης

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη

Συλλυπητήρια για την απώλεια του βουλευτή εξέφρασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με επιστολές και ανακοινώσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Απόφοιτος δημοσίων σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με οικονομικές σπουδές στο βιογραφικό του, θήτευσε σε μια σειρά από θέσεις ευθύνης, μεταξύ αυτών, του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία. Παλαιότερα, είχε υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση, ως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Από το 2004 έως και το 2008 εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας- Πέλλας- Πιερίας, Από το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εξελέγη, για πρώτη φορά, βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ στις εκλογές του 2012. Επανεξελέγη και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015. Στις εκλογές του 2019 και του 2023, ήρθε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής στην Ημαθία. Το 2019, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετακινήθηκε στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

