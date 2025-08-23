Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

Σοκ στα Νέα Στύρα της Εύβοιας καθώς μια 56χρονη γυναίκα, εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της, σε χώρο πάρκινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τo eviathema.gr, η άτυχη γυναίκα, η οποία παραθέριζε στα Νέα Στύρα έχοντας μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εντός του οχήματός της. Προσπαθώντας να αναζητήσει βοήθεια και να βγει από το αυτοκίνητο, κατέρρευσε στο σημείο, δίπλα από την πόρτα του οδηγού.

Αμέσως κλήθηκε ιατρός στην περιοχή, ο οποίος έσπευσε και της πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης και πριν προλάβει να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 56χρονη κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της και όσους βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες της τραγικής εξέλιξης.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου. Φως στα ακριβή αίτια του ξαφνικού θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για παθολογικά αίτια.

