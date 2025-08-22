Θρίλερ σε χωριό της Φθιώτιδας: 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του για κτηματικές διαφορές

Από τα σκάγια τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν εντός του σπιτιού

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου σε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης στη Φθιώτιδα.

Ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το μικρότερο αδελφό του, ο οποίος πρόλαβε να τρέξει μακριά. Ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες πλησίον του σπιτιού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις. Αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, ο δράστης μένει μόνιμα στην επαρχία ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν μεταξύ τους κτηματικές διαφορές, ενώ πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογομαχήσει έντονα.

Πηγή: newsbomb.gr