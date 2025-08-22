Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, μετά την απολογία του στον ανακριτή Ξάνθης, που συνελήφθη για το τροχαίο που έγινε τη Δευτέρα (18/8/2025) στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Ο 56χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας που προκάλεσε το τροχαίο στην Εγνατία Οδό, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την Δευτέρα το μεσημέρι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που ήταν μπροστά από το φορτηγό, περίπου 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό.

Το ημιφορτηγό, που ακολουθούσε πίσω του με τον Βούλγαρο οδηγό, «καρφώθηκε» πάνω στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά. Από την σφοδρή πρόσκρουση και την πυρκαγιά που ξέσπασε αμέσως, τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες απανθρακώθηκαν , ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι όμως πρόλαβαν να βγουν από το αυτοκίνητο.

Ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο 56χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Επίσης ορίστηκε ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.

Πηγή: newsit.gr