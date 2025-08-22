Ανησυχία για την ποιότητα νερού στην Πάτμο: Καφέ νερό τρέχουν οι βρύσες

Σοβαρό υγειονομικό θέμα προέκυψε εν μέσω καλοκαιριού, στο δυτικό τμήμα της Πάτμου, όπου οι βρύσες των σπιτιών τρέχουν... καφέ νερό αφού ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί μερικώς.

Αποτέλεσμα είναι, τόνοι λυμάτων να καταλήγουν ακατέργαστα στη θάλασσα, δημιουργώντας έντονη δυσοσμία, σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά και δυσφήμηση για την τουριστική εικόνα στο «στολίδι των Δωδεκανήσων», όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς.

Ο Δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, τόνισε στην ΕΡΤ3 ότι οι εικόνες αυτές είναι αποτέλεσμα του κακού δικτύου ύδρευσης, που υπάρχει σε όλο το νησί, το οποίο είναι παλιό και χρήζει αναβάθμισης.

Όπως δήλωσε, δεν πρόκειται για λύματα του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνδέεται με το χρώμα του νερού.

Ο βιολογικός καθαρισμός της Πάτμου, φαίνεται πως δεν είναι πλήρως λειτουργικός, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και αυτοψία από το Λιμεναρχείο για την λειτουργία του, μετά και από καταγγελίες πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί παραβάσεις και έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Κάτοικοι επίσης καταγγέλλουν ότι στον Κάμπο, τον Γροίκο, τη Σκάλα, τη Χοχλακά και άλλες περιοχές το ζήτημα είναι διαχρονικό, με το τοπικό Μέσο ενημέρωσης «Πατμιακά Χρονικά» να μεταδίδει ότι δεν έχει πρόβλημα μόνο ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στη θάλασσα, αλλά δεν λειτουργεί ούτε στο ελάχιστο το εργοστάσιο του Βιολογικού, σημειώνοντας παράλληλα πως παρ’ ότι ο Δήμος είναι ενημερωμένος, δεν έχει μεριμνήσει για την εξεύρεση λύσης.

«Ο Δήμος γνωρίζει, έχει ενημερωθεί και αρμόδιος εισαγγελέας. Για τρία χρόνια, περιμένουμε το πόρισμα από το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το νησί και έκανε ελέγχους. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη», περιγράφουν κάτοικοι και επιχειρηματίες του νησιού.

Πηγή: cnn.gr