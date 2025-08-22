Ρόδος: Αγρια επίθεση από έξι άτομα σε δύο τουρίστες έξω από μπαρ

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου στο Φαληράκι Ρόδου, όταν ομάδα έξι ατόμων επιτέθηκε σε δύο νεαρούς τουρίστες έξω από μπαρ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το dimokratiki.gr, 25χρονος Ελβετός δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, προτού οι δράστες αρπάξουν την τσάντα του, στην οποία υπήρχαν χρήματα, κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, ένας από τους επιτιθέμενους χτύπησε και τον 25χρονο Αυστριακό φίλο του, χωρίς ωστόσο να του αφαιρέσει αντικείμενα.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για ληστεία σε βάρος έξι αγνώστων, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των δραστών και στον εντοπισμό των κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τραπεζικές καθώς και κρυπτογραφικές κάρτες.

Πηγή: iefimerida.gr