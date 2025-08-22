Βόλος: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με το μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά, ανθρωποκυνηγητό για τον γυναικοκτόνο

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο και ιδίως η τοπική κοινωνία του Βόλου από τη στυγερή γυναικοκτονία μιας 36χρονης από τον 40χρονο σύζυγό της που διαφεύγει της σύλληψης.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράση, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής. Στις 10:52 κάλεσε την Αστυνομία η μία κόρη του ζεύγους, το οποίο έχει συνολικά τέσσερα παιδιά. Η 16χρονη νεαρή ζήτησε βοήθεια, αναφέροντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο σπίτι τους στο Βόλο.

Αμέσως έσπευσαν αστυνομικοί που βρήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας το πτώμα της άτυχης γυναίκας με τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά. Δίπλα της ήταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζεύγους, ηλικίας 16 και 6 ετών και το 13χρονος γιος τους. Όπως είπαν στους αστυνομικούς, από το πρωί, οι γονείς τους είχαν έντονους καυγάδες και λογομαχίες και όταν η μητέρα τους αποφάσισε να φύγει από το διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι του ένα άγνωστο αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου την χτύπησε με αυτό στο λαιμό και στα πλευρά, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Η τέταρτη κόρη, ηλικίας 18 ετών δεν ήταν παρούσα την ώρα του εγκλήματος και έμαθε για το φονικό όταν επέστρεψε από τη δουλειά της το μεσημέρι.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ότι ο 40χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε διώξει από το σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ επιβεβαιώθηκε πως τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση καθώς είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Κατά την εξέταση είχε κριθεί μάλιστα πως χρήζει νοσηλείας.

Το 2013 ο συζυγοκτόνος είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί στη Λάρισα και του είχε επιβληθεί φυλάκιση ενός έτους για ψευδή κατάθεση, ενώ δύο χρόνια μετά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και έξι μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Πέλλα το 2019.

Την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πέρυσι, τον Νοέμβριο του 2024, είχε συλληφθεί στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

