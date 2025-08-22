Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Περιβόλι Γρεβενών και Παρανέστι Δράμας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και στις δύο περιπτώσεις εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις σε εστίες με διάσπαρτους καπνούς.
Στο Περιβόλι Γρεβενών η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρανέστι κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: cnn.gr