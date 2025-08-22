Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με 8 τραυματίες – 3 σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα ακόμα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/8/2025) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Μπαλί όπου 8 άτομα τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο στον ΒΟΑΚ σημειώθηκε όταν δύο οχήματα ένα ταξί στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, ο οδηγός και μια οικογένεια Βρετανών με δύο ανήλικα παιδιά, και ένα αγροτικό 4χ4 με τρεις επιβαίνοντες, συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, στο ύψος του Μπαλί.

Στο σημείο χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ενώ πολύ σοβαρά τραυματίστηκε ένας Βρετανός που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπως και η σύζυγός του η οποία υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παραμένει.

Ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο αγροτικό όχημα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας των Βρετανών, έχουν ελαφρύτερους τραυματισμούς, ωστόσο βρίσκονται σε μεγάλο σοκ μετά το σοβαρό τροχαίο και με τους δύο τους γονείς να βρίσκονται στη ΜΕΘ.

