Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη - Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Οι Αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του έξω από το σπίτι τους στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ επιβεβαιώθηκε πως τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

Οι δυο τους άρχισαν να καβγαδίζουν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, με τον 40χρονο να τραυματίζει αρχικά τη γυναίκα με το εργαλείο ψησίματος. Η 36χρονη προσπάθησε να διαφύγει από το διαμέρισμα, αλλά ο δράστης την κυνήγησε, την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη χτύπησε ξανά. Τότε η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εξώπορτας και ο δράστης, κατά πληροφορίες, βλέποντάς την αιμόφυρτη τράπηκε σε φυγή.

Ένα από τα τέσσερα παιδιά τους φέρεται να ήταν μπροστά στο έγκλημα. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ότι ο 40χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε διώξει από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την επίθεση έγινε κλήση στο 100, περίπου στις 11 το πρωί, πιθανότατα από τη 16χρονη κόρη.

Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, 18 ετών, δεν ήταν παρούσα την ώρα του εγκλήματος και έμαθε για το φονικό όταν επέστρεψε από τη δουλειά της το μεσημέρι.

Πηγή: iefimerida.gr