Σαντορίνη: Πέπλο ομίχλης κάλυψε την Καλντέρα - «Όλα άσπρα»

Η ομίχλη σκαρφαλώνει το βουνό και «σβήνει» στον κάμπο της Σαντορίνης

Η Σαντορίνη τυλίχτηκε από ένα πέπλο ομίχλης που γεννήθηκε από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, τα οποία επικρατούν πολύ συχνά στο νησί.

Η εικόνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ είναι αποκαλυπτική. Δεν διακρίνεται σχεδόν τίποτα στην Καλντέρα, την ώρα μάλιστα, που στο λιμάνι υπήρχαν τρία κρουαζιερόπλοια έτοιμα να δέσουν και να αποβιβάσουν τους εκατοντάδες τουρίστες.

Ο Μανώλης Ορφανός, δημοτικός σύμβουλος της Σαντορίνης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε πως η ομίχλη προέρχεται «από την πάρα πολλή υγρασία που έχουμε σήμερα στο νησί. Για να καταλάβετε, η ομίχλη ανεβαίνει από την καλντέρα και "σβήνει" μέσα στον κάμπο της Σαντορίνης».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «όλα είναι εντελώς άσπρα», ωστόσο υποστήριξε πως πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο στη Σαντορίνη. «Είμαστε κυκλαδίτικο νησί και έχουμε εξοικειωθεί. Προς το μεσημεράκι θα έχει "σβήσει"».

Αμέσως μετά, ο κ. Ορφανός ανέφερε πως «είναι ένα ωραίο φαινόμενο, το οποίο ευχαριστιούνται πολύ οι επισκέπτες».

