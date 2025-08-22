Οδηγός έτρεχε με 198 χλμ στην Αθηνών-Λαμίας: Τον συνέλαβαν και του πήραν το δίπλωμα

Το ραντάρ των αστυνομικών εντόπισε την πολυτελή Mercedes ML 350 του 33χρονου το απόγευμα της Τετάρτης (20/8).

Στο κρατητήριο οδηγήθηκε 33χρονος που έτρεχε με 198 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Το ραντάρ των αστυνομικών εντόπισε την πολυτελή Mercedes ML 350 του 33χρονου το απόγευμα της Τετάρτης. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την υπόθεση χειρίστηκε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας μαζί με άλλους δύο αστυνομικούς.

Του αφαίρεσαν το δίπλωμα οδήγησης

Τελικά, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στα διόδια της Θήβας όπου και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του Αυτοφώρου. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 60 ημέρες, σύμφωνα με το lamianow.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Ασφαλείας στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.

Πηγή: ethnos.gr