ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

Κάθε πιθανή κι απίθανη εκδοχή βρίσκουν οι δήθεν «μεγαλοκτηνοτρόφοι» για να δικαιολογήσουν τον αριθμό ζώων που έχουν δηλώσει και να φαίνεται ότι δικαιούνται… γενναίες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το… παραμύθι του «κακού λύκου» επικαλούνται πολλοί κτηνοτρόφοι, που «πιάστηκαν» στα δίχτυα της γεωτεχνικής υπηρεσίας να δηλώνουν πολλά περισσότερα ζώα από αυτά που έχουν στην πραγματικότητα, προκειμένου να παίρνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη νότια Ελλάδα, ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας είχε δηλώσει 850 αιγοπρόβατα και όταν μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για έλεγχο, βρήκε 650. Αυτή η διαφορά αντιστοιχεί σε 55.000 ευρώ ετησίως υπέρ του «αμαρτωλού» ΑΦΜ, όπως μεταδίδει ο ALPHA.

Σε άλλο έλεγχο, αυτήν τη φορά σε μονάδα της Βόρειας Ελλάδας, είχαν στοιχεία για 650 βοοειδή και δεν βρήκαν ούτε 150.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακκαβάς, τόνισε ότι «μετά τους ελέγχους που κάνουν οι συνάδελφοί μου για την εξάλειψη της ευλογιάς και οι γεωπόνοι για τη βιολογική κτηνοτροφία, αποδεικνύεται περίτρανα ότι αυτοί που εμφανίζονταν… μεγαλοκτηνοτρόφοι στα χαρτιά, ήταν μικροκτηνοτρόφοι και έπαιρναν διπλάσιες & τριπλάσιες επιδοτήσεις από ό,τι δικαιούνταν».

Πηγή: newsbomb.gr