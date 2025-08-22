Καιρός σήμερα: Έως τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία με αφρικανική σκόνη – Πού θα βρέξει

Ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περόδους πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο (στην περιοχή Κέρκυρας - Διαποντίων νήσων- Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4μποφόρ. Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα είναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νότιοι 4. Το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.