Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα

Τα «τσουχτερά» πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους δράστες

Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν χθες σε τρεις συλλήψεις και επιβολή προστίμων σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα. Δύο από τις υποθέσεις αφορούσαν φωτιές σε υπαίθριους χώρους, ενώ η τρίτη σχετίζεται με απόρριψη εύφλεκτων υλικών.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:

Κρήτη – Δήμος Αποκορώνου: Στις 20 Αυγούστου 2025, συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βρυσών, για πυρκαγιά σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Σαμοθράκη: Στις 15 Αυγούστου 2025, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ σε ημεδαπό από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, για φωτιά σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή της νήσου Σαμοθράκης.

Πέλλα – Δήμος Γιαννιτσών: Στις 21 Αυγούστου 2025, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 750 ευρώ σε ημεδαπό από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γιαννιτσών, για απόρριψη εύφλεκτων υλικών σε αγροτική έκταση.

Οι ενέργειες αυτές υπογραμμίζουν τη σημασία της τήρησης της νομοθεσίας κατά την αντιπυρική περίοδο και την αυστηρή αντιμετώπιση κάθε παράβασης που θέτει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

Πηγή: newsbomb.gr