Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή - Εντολή Κεφαλογιάννη για αυξημένη ετοιμότητα σε 5 περιφέρειες

Εντολή για αυξημένη ετοιμότητα στον κρατικό μηχανισμό λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή, έδωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο, ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές κατηγορία κινδύνου 4 και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες:

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),

Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας),

Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και

Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπόλων και η διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

