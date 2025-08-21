Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή - Εντολή Κεφαλογιάννη για αυξημένη ετοιμότητα σε 5 περιφέρειες

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο, ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές κατηγορία κινδύνου 4 και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες:
- Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),
- Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),
- Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας),
- Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και
- Κρήτης (ΠΕ Χανίων).
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπόλων και η διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.
