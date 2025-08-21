Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair και 20 Δασοκομάντος στην Ισπανία για την πύρινη λαίλαπα

Στο πλευρό της Ισπανίας, η οποία εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη με τις φλόγες, στέκεται η Ελλάδα, η οποία αποφάσισε να αποστείλει για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης δύο Canadair και 20 δασοκομάντος.

Ειδικότερα, η Ελλάδα αντιλαμβανόμενη την ανάγκη της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Spain is battling fierce wildfires, but is not alone.



Spanish and Italian firefighting airplanes are on the frontline, alongside many other teams sent via the #EUCivilProtection Mechanism.



Together, we continue the fight against the blaze.



🇪🇺🤝🇪🇸@EjercitoAire pic.twitter.com/XuIwiwpZns — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) August 21, 2025

Αποστέλλονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές αρχές.

Πηγή: cnn.gr