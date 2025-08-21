Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής, εκφράζουν μέλη του πολιτικού κόσμου της χώρας.





Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».



Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».



Η ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».



Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ' επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».



Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια: «Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».



Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 21, 2025



Η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου: «Ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου μας συγκλονίζει όλους. Ένας νέος άνθρωπος, ένας πραγματικός φίλος και συνοδοιπόρος, ένας αγωνιστής της παράταξης, με ήθος, εργατικότητα και συνέπεια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».



Η Βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων​, Ντόρα Μπακογιάννη έγραψε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».



Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα… — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) August 21, 2025

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έγραψε: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψυχώσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».







Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη: «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».



Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου συλλυπήθηκε τη φυσική και πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου».



Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. — Nikos Papandreou (@NicosPapandreou) August 21, 2025



Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».



Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.



Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του. — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025



Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης έγραψε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ».



Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ. — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 21, 2025



Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε: «Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».



Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης έγραψε: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον δημόσιο βίο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Γραμματέα».



Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον δημόσιο βίο.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.



Καλό ταξίδι Γραμματέα. — Andreas Katsaniotis (@katsaniotis) August 21, 2025



Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε: «Η είδηση της τόσο ξαφνικής απώλειας του αγαπητού συναδέλφου και καλού φίλου, Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας έχει συγκλονίσει όλους. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».



Η ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη: «Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη. Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο του παιδιά».



Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη.

Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία.

Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο… pic.twitter.com/UVbs9IANHM — GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 21, 2025



Η ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».



Η ανάρτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου: «Είμαι συγκλονισμένος από την απρόσμενη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας πολιτικός που κοσμούσε το ελληνικό κοινοβούλιο με την παρουσία του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας».



Πηγή: protothema.gr