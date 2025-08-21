Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

Μια έμπειρη αλεξιπτωτίστρια στη Μεγάλη Βρετανία έπεσε και έχασε τη ζωή της όταν επέλεξε να μην ανοίξει τα αλεξίπτωτά της κατά τη διάρκεια ενός άλματος από ύψος 15.000 ποδιών μετά τον χωρισμό της από τον φίλο της, σύμφωνα με έρευνα.

Η 32χρονη Jade Damarell πέθανε ακαριαία μετά από ελεύθερη πτώση 60 δευτερολέπτων στο Shotton Colliery, στην κομητεία Durham, αφού έγραψε σημειώματα με τα οποία «ζητούσε συγγνώμη» στην οικογένειά της τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η αλεξιπτωτίστρια είχε ολοκληρώσει περισσότερα από 500 άλματα χωρίς απρόοπτα, συμπεριλαμβανομένων έξι την ημέρα πριν από τον θάνατό της, στις 27 Απριλίου.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο θάνατός της ήταν ένα τραγικό ατύχημα, αλλά αποκαλύφθηκε ότι το πρωί του συμβάντος, η κα Νταμαρέλ είχε επιλέξει να μην φορέσει την κάμερα GoPro, όπως συνήθως, και «δεν έκανε καμία προσπάθεια» να αναπτύξει τα κύρια ή τα εφεδρικά αλεξίπτωτά της, τα οποία ήταν και τα δύο σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Σε έρευνα που διεξήχθη σήμερα το πρωί στο Δικαστήριο Ιατροδικαστών Crook, στην κομητεία Durham, ακούστηκε ότι η κα Damarell είχε επίσης επιλέξει να μην ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό ασφαλείας, γνωστό ως AAD, ο οποίος ενεργοποιεί αυτόματα το εφεδρικό αλεξίπτωτο εάν ο αλεξιπτωτιστής δεν είναι σε θέση να το κάνει.

Σε μια δήλωση που διαβάστηκε στην έρευνα από την ιατροδικαστή Δρ. Λέσλι Χάμιλτον, η μητέρα της κας Νταμάρελ, Ελίζαμπεθ, είπε ότι η κόρη της «έζησε μια ζωή γεμάτη επιτεύγματα, περιπέτεια, καλοσύνη, γενναιοδωρία πνεύματος και ελευθερία».

Πρόσθεσε: «Διέπρεψε ακαδημαϊκά και ενέπνευσε τους γύρω της».

Οι αρχικές αναφορές υπέθεταν ότι ο θάνατος της Jade ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Αλλά η SkyHigh Skydiving εξέδωσε αργότερα μια δήλωση λέγοντας ότι ο θάνατός της ήταν ύποπτος για «σκόπιμη πράξη». Στη φωτογραφία: Η Jade κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο σε προηγούμενη περίπτωση.

Πηγή: newsbomb.gr