Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, σε ηλικία 59 ετών.

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από 2012 ενώ επί σειρά ετών είχε υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από το 2015 ήταν υπεύθυνος της φορολογικής πολιτικής της ΝΔ και από το 2016 ορίστηκε ως αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας. Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και στην Υποεπιτροπή με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του», ενώ διετέλεσε πρόεδρος και γραμματέας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, γραμματέας στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και μέλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η θητεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2006, όταν εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Στη Νομαρχία Ημαθίας διετέλεσε Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 – 2008 με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, ενώ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και έπειτα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε υπάλληλος στη ΔΟΥ Βέροιας.

Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας, συνέχισε τις σπουδές του, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας στο Τμήμα λογιστικής, και έκανε το μεταπτυχιακό του στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια, Κατερίνα Κατσαβού, και ήταν πατέρας δύο παιδιών.

