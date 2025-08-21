Θεσσαλονίκη: «Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ (vid)

Σκηνές που θυμίζουν ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Επανόμης Χαλκιδικής, με τον αθλητή του SUP, Βαγγέλη Παπαϊωάννου, να καταφέρνει να διασώζει μέσα σε 10 λεπτά δύο παιδιά και τον πατέρα τους από βέβαιο πνιγμό.

Όπως μπορείτε να δείτε μάλιστα στο 10λεπτο βίντεο, ο πατέρας των παιδιών είναι εξουθενωμένος και σε σχεδόν ημιλυπόθυμη κατάσταση ενώ τα παιδιά του, 13 και 15 ετών αντίστοιχα, έχουν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται όλο και περισσότερο και να μην μπορούν να κολυμπήσουν προς την ακτή.

«Πήγα προς τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση»

«Εγώ, επειδή κάνω χρόνια SUP, πήγα να κάνω στα κύματα. Εκεί, διαπίστωσα ότι είχα ξεχάσει την κάμερα, οπότε επέστρεψα πίσω στην κάμερα να την πάρω, ξαναπήγα στα κύματα και γι’ αυτό το λόγο έχουμε και το βίντεο από τη διάσωση. Στην επιστροφή μου αφού τράβηξα το βίντεο, που ήθελα, άκουσα τσιρίδες και φωνές για βοήθεια μέσα στη θάλασσα. Πήγα προς την κατεύθυνση, που άκουσα τις φωνές, είδα δύο παιδιά, που ήταν μέσα στο νερό, προσπαθούσαν να βγουν έξω, ήταν Ρουμάνοι τουρίστες. Τα παιδιά προσπάθησαν να βγουν έξω, κουράστηκαν, δεν μπορούσαν γιατί κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα. Τους έδωσα κατεύθυνση πού να πάνε για να βγουν από το ρεύμα και να βοηθηθούν να βγουν στην ακτή. Μου είπε ξαφνικά το ένα το παιδί να πάω να βοηθήσω τον πατέρα τους, του λέω προς τα πού είναι και μου απάντησαν ότι δεν ξέρουν γιατί χάθηκαν. Τότε, ανέβηκα όρθιος στη σανίδα, τον είδα στο βάθος περίπου 50-60 μέτρα από το σημείο, που ήμασταν.

Άφησα τα παιδιά, εφόσον ήταν καλά, και πήγα προς τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ήταν εξαντλημένος, έπινε νερό, το κάλυπταν τα κύματα. Τον βοήθησα να πιαστεί από τη σανίδα γιατί ήταν πολύ εξαντλημένος, ήταν σε κατάσταση πανικού. Καθίσαμε 3-5 λεπτά εκεί για να ηρεμήσει και να αρχίσει να αναπνέει κανονικά και σιγά σιγά του έδειξα πώς να πιαστεί από τη σανίδα και σιγά σιγά βγήκαμε έξω», ανέφερε ο αθλητής του SUP που διέσωσε τρία άτομα.

Πηγή: newsbomb.gr