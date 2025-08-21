Επίσημο: Oι εργαζόμενοι που συγκεντρώνουν ένσημα για τη συνταξιοδότηση τους δεν πρέπει να απολύονται

Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική απόφαση (2140/2025) του Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίζει νέα δεδομένα για τη συνταξιοδότηση πολιτών άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται προκειμένου να συγκεντρώσουν ένσημα, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης, δεν πρέπει να απολύονται. Η απόφαση αυτή αφορά κυρίως μακροχρόνια ανέργους που είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από Δήμους και δημοσίους φορείς.

Δικαίωμα παραμονής μέχρι και τα 74 έτη

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να παραμείνουν στην εργασία τους έως ότου καλύψουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουν την ηλικία των 74 ετών. Η απόφαση δεν περιορίζει τη διάρκεια της σύμβασης από το ανώτατο όριο των 24 μηνών που ισχύει για την επιδότηση θέσεων μέσω της ΔΥΠΑ.

Η απασχόληση μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της επιδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν έχει ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Το Πρωτοδικείο επισημαίνει ότι η απόλυση ατόμων κοντά στη σύνταξη μπορεί να δυσχεράνει ή και να καταστήσει αδύνατη τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων, δεδομένων των δυσκολιών που συναντούν στην εύρεση εργασίας σε προχωρημένη ηλικία.

Η ρύθμιση αφορά:

Μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 55 έως 74 ετών που δεν έχουν ακόμη 4.500 ένσημα ή 15 χρόνια ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 67.

που δεν έχουν ακόμη 4.500 ένσημα ή 15 χρόνια ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 67. Εργαζόμενους που εντάχθηκαν σε προγράμματα πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και δημόσιους φορείς με επιχορήγηση για ανέργους μεγάλης ηλικίας.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Οι ενάγοντες είχαν προσληφθεί με συμβάσεις 24 μηνών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων. Όταν ολοκληρώθηκε η διάρκεια της επιδότησης, οι εργοδότες δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις τους. Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να συνεχίσουν να εργάζονται έως ότου κατοχυρώσουν σύνταξη.

Το Πρωτοδικείο τους δικαίωσε, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο, αλλά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της υπόθεσης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους) ζητά από την κυβέρνηση να εφαρμόσει καθολικά την απόφαση και να ευθυγραμμίσει όλους τους δημόσιους οργανισμούς με το σκεπτικό του δικαστηρίου. Όπως επισημαίνει, κανείς εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά στη σύνταξη δεν πρέπει να απομακρύνεται από την εργασία του, εάν δεν έχει ακόμη διασφαλίσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Πηγή: newsmoney.gr