Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγο της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, καθώς μια γυναίκα πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της και δύο από τα παιδιά τους, πριν πάρει και την δική της ζωή, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 48χρονο σύζυγό της Ράιαν Λονγκ και δύο από τα παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, στο σπίτι τους στο Νιου Χάμσαϊρ, τη Δευτέρα το βράδυ. Το τρίτο παιδί τους, ηλικίας 3 ετών, βρέθηκε σώο και αβλαβές και βρίσκεται υπό την επιμέλεια μελών της οικογενείας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Και τα δύο παιδιά πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, ενώ ο 48χρονος Ράιαν, ο οποίος πάλευε με καρκίνο του εγκεφάλου, υπέστη πολλαπλούς πυροβολισμούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας.

Η Έμιλι κατέγραφε τον αγώνα του συζύγου της με το γλοιοβλάστωμα - μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου - σε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, στα οποία ομολόγησε ότι η ψυχική της υγεία ήταν σε άθλια κατάσταση και ότι βρισκόταν σε βαθιά κατάθλιψη.

Στο τελευταίο της βίντεο, μόλις δύο ημέρες πριν από την δολοφονία, η Έμιλι εξήγησε ότι η ίδια και τα παιδιά της «πάλευαν με τη διάγνωση του συζύγου της», αλλά ότι ήταν αποφασισμένη να «βελτιώσει την ψυχική της υγεία».

«Το μόνο που θέλω είναι να κρυφτώ κάτω από μια κουβέρτα με τα παιδιά μου, αλλά αυτό δεν είναι υγιές για αυτά και δεν είναι υγιές για μένα. Σήμερα αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω μια συνειδητή προσπάθεια να αλλάξω τη νοοτροπία μου. Θα βγω από αυτή την κατάθλιψη, είτε το θέλω είτε όχι. Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω μια κανονικότητα», λέει στο βίντεο.

