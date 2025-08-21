Καβάλα: Συνελήφθη 53χρονος για τον τραυματισμό 11χρονου σε βόλτα με jet ski στην παραλία Αμμόλοφων

Ο 53χρονος ήταν ο οδηγός του jet ski

Χειροπέδες πέρασαν οι λιμενικοί του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας στον 53χρονο ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής μετά το συμβάν με τον τραυματισμό 11χρονου αγοριού από το Ηνωμένο Βασίλειο, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων του Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 11χρονος είχε μεταβεί με τη μητέρα του στη παραλία των Αμμολόφων με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια πλου με jet ski με επιβάτη τον 11χρονο και χειριστή τον 53χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου εξήλθε αυθημερόν. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος, για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 2 του Π.Κ. (σ.σ. σωματικές βλάβες από αμέλεια).

Πηγή: newsbomb.gr