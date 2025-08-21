Συναγερμός στο Λιμενικό για την εξαφάνιση 12χρονου και 20χρονου που έκαναν ψαροντούφεκο

Θρίλερ το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκιδική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού στο Παλιούρι Χαλκιδικής για τον εντοπισμό ενός 12χρονου και ενός 20χρονου ρωσικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν μεταβεί για ψαροντούφεκο και δεν επέστρεψαν.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών από τους οικείους τους, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποίησε δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα όχημα από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο επικρατούν άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Πηγή: newsbomb.gr