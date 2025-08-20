Δυστύχημα στην Εγνατία: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή - «Δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

«Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν ενώ ήταν ζωντανοί», υπογραμμίζει ο ιατροδικαστής.

Εξαιρετικά συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση για τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Εγνατία Οδό κοντά στην Ξάνθη, το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08).

Τραυματικό σοκ φέρεται να προκάλεσαν τα κατάγματα των πλευρών και το κάταγμα της βάσης του κρανίου. «Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν ενώ ήταν ζωντανοί», υπογραμμίζει ο ιατροδικαστής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαο Κιφνίδη, ο οποίος διενήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή, το όχημα ενεπλάκη σε σύγκρουση και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα την απανθράκωση των τριών επιβαινόντων. Ο θάνατός τους προκλήθηκε από τη φωτιά, ωστόσο οι κακώσεις που υπέστησαν κατά το τροχαίο ήταν επίσης σοβαρές.

Και τα τρία σώματα των θυμάτων του τροχαίου έφεραν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά, κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων.

Ο οδηγός είχε επίσης κάταγμα στη βάση του κρανίου. Υπήρχαν χτυπήματα σε όλους τους επιβαίνοντες, αλλά, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν πρόλαβαν να πεθάνουν από αυτά τα χτυπήματα. Δεν είχαν τις αισθήσεις τους όταν άρχισαν να καίγονται, καθώς λιποθύμησαν όλοι αμέσως από αυτές τις κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν αν το χτύπημα πραγματοποιήθηκε ακριβώς στο ρεζερβουάρ του φορτηγού, προκαλώντας τη φωτιά και τον απανθρακωμένο θάνατο των τριών ανθρώπων.

Στην τραγική πυρκαγιά, απανθρακώθηκαν ο 59χρονος οδηγός του ΙΧ, ο 61χρονος συνοδηγός και η 57χρονη επιβάτης. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, οι τρεις νεκροί και η επιζήσασα είναι τέσσερις συνολικά υπήκοοι Αλβανίας με άδεια παραμονής στη χώρα και κατοικία στην Αθήνα. Από το όχημα κατάφερε να βγει μόνη της μια 49χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κομοτηνής.

Πηγή: ethnos.gr