Χανιά: «Η ζωή συνεχίζεται... όχι όμως για τον Παναγιώτη»

Η οικογένεια του Παναγιώτη Καράτζη, του νέου που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα στις 11 Ιανουαρίου, με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι τρεις αστυνομικοί που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, επέστρεψαν στις δουλειές τους, ενώ αναρωτιέται μήπως δούμε και τον οδηγό του αυτοκινήτου εκτός φυλακής πριν καν κλείσει η δικογραφία.

Ο 22χρονος Παναγιώτης έχασε τη ζωή του στα Χανιά όταν 46χρονος οδηγός ο οποίος τελούσε υπό επήρεια ουσιών καρφώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Και η ζωή… συνεχίζεται…

Πέρασαν 220 μέρες από τον χαμό του Παναγιώτη μας. Τα πράγματα αρχίζουν και «τακτοποιούνται». Η ζωή συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς και για τα όργανα της τάξης που εκείνο το βράδυ άφησαν τον «οδηγό» του Cayen να φύγει. Είχε προηγηθεί καταγγελία από άλλο οδηγό ότι του επιτέθηκε στον δρόμο κοντά στα δικαστήρια. Έπειτα τον βρήκαν, του κάνανε αλκοοτέστ στο οποίο βρέθηκαν σχεδόν τριπλάσιες τιμές από το 0,60 που είναι το όριο και παρόλα αυτά έδωσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σε έναν φίλο του. Έπειτα αυτός πήρε τα κλειδιά από τον φίλο του και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας την 11η Ιανουαρίου του 2025.

Αυτοί λοιπόν που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν είπαν ότι αυτό κάναμε τόσο καιρό, αυτό κάναμε και τώρα. Μετά από εξάμηνη διαθεσιμότητα αυτοί οι τρεις άνθρωποι βγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και στους δρόμους των Χανίων. Ποιος ξέρει εφόσον δεν έχει κλείσει η δικογραφία κατά κύριο λόγο επειδή οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ολοκληρώσει την πραγματογνωμοσύνη των αυτοκινήτων, αν περάσουν τα περιθώρια να δούμε και τον οδηγό του Cayen εκτός φυλακής.

Και η ζωή… συνεχίζεται… Εκτός βέβαια για τον Παναγιώτη που έστειλαν στον τάφο και για την οικογένειά του που ποτέ δε θα συνεχίσει κανονικά.»

Η οικογένεια του Παναγιώτη

